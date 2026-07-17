В Волгоградской области на 10−41% выросло число покупок топлива

Так, стоимость бензина марки АИ-92 за названный период увеличилась до 66 рублей за литр — на 7% выше, чем в 2025-м. Цена литра АИ-95 составила 74,7 рублей — на 16% больше, чем годом ранее. АИ-98 подорожал до 97,2 рублей, на 36% по сравнению с 2025 годом, АИ-100 — до 99 рублей или на 25%, дизельное топливо — до 79,7 рублей, на 19%.