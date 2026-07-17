В Волгоградской области на 10−41% выросло число покупок топлива

Автомобильное топливо выросло в цене за первые девять дней июля от 7% до 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитиков.
Так, стоимость бензина марки АИ-92 за названный период увеличилась до 66 рублей за литр — на 7% выше, чем в 2025-м. Цена литра АИ-95 составила 74,7 рублей — на 16% больше, чем годом ранее. АИ-98 подорожал до 97,2 рублей, на 36% по сравнению с 2025 годом, АИ-100 — до 99 рублей или на 25%, дизельное топливо — до 79,7 рублей, на 19%.
За это же время число покупок автомобильного топлива на заправках региона увеличилось на 10−41%. Причем значительнее всего вырос объём приобретаемого бензина марки АИ-98 — на 41%. АИ-95 стали покупать чаще на 38%, АИ-100 — на 33%, АИ-92 — на 10%, дизель — на 13%.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что в Волгоградской области увеличили объем лимита отпуска бензина с 20 до 30 литров.