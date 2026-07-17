Азербайджан анонсировал восстановление прямого авиасообщения с РФ

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау. Лайнер выполнял рейс из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. Среди них были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Жертвами трагедии стали 38 человек.