Топливный рынок Татарстана: ажиотаж на АЗС, цены на бензин и схемы обмана

Отпуск бензина вырос на 20%, на заправках выстроились километровые очереди, а топливо, которого раньше хватало на сутки, теперь разбирают за 6 часов. Власти связывают это с паническим спросом и массовым выкупом горючего впрок. При этом официальная статистика фиксирует замедление роста цен на большинство марок, а независимые АЗС поднимают стоимость до 120−130 рублей за литр. На фоне дефицита активизировались мошенники — от объявлений о «секретных бензовозах» до продажи мест в очереди. О текущей ситуации, мерах властей и прогнозах — в материале Kazan.aif.ru.