Топливный рынок Татарстана: ажиотаж на АЗС, цены на бензин и схемы обмана

Отпуск бензина вырос на 20%, на заправках выстроились километровые очереди, а топливо, которого раньше хватало на сутки, теперь разбирают за 6 часов. Власти связывают это с паническим спросом и массовым выкупом горючего впрок. При этом официальная статистика фиксирует замедление роста цен на большинство марок, а независимые АЗС поднимают стоимость до 120−130 рублей за литр. На фоне дефицита активизировались мошенники — от объявлений о «секретных бензовозах» до продажи мест в очереди. О текущей ситуации, мерах властей и прогнозах — в материале Kazan.aif.ru.
Динамика цен: замедление роста, но АИ-98 бьёт рекорды.
По данным Татарстанстата, за неделю с 6 по 13 июля 2026 года рост цен на большинство марок бензина в республике замедлился. Однако исключением стал премиальный АИ-98, который подорожал сразу на 4,84% — до 98,4 рубля за литр.
Средние цены на 17 июля:
- АИ-92 68,1 ₽ +0,18%
- АИ-95 73,8 ₽ +0,13%
- АИ-98 и выше 98,4 ₽ +4,84%
- Дизельное топливо 81,6 ₽ +0,1%
При этом цены в Татарстане остаются ниже средних по России и Приволжскому федеральному округу. Например, АИ-92 в стране стоит почти на 4 рубля дороже, а дизельное топливо — на 10 рублей. Однако на независимых частных АЗС ситуация иная: здесь цены могут достигать 120−130 рублей за литр, что значительно превышает сетевые показатели.
С начала года топливо в республике подорожало более чем на 5%, в годовом выражении — примерно на 16%. При этом, по данным Отделения Банка России по Татарстану, в июне рост цен на топливо в республике (1,11%) оказался ниже, чем в среднем по стране, благодаря доминированию вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые могут сглаживать ценовые колебания.
Ажиотаж и «синдром гречки».
Основная причина текущих перебоев — не физический дефицит, а панический спрос. По данным пресс-службы Раиса Татарстана, одна АЗС, которая раньше продавала 15 тонн топлива за сутки, теперь разбирает этот объём за 6 часов. Водители массово закупают бензин впрок, в том числе в канистры, несмотря на запреты.
«Каждая канистра — это прямая причина того, что топлива не хватает другим. Жителям рекомендуется заправляться по потребности и не поддаваться панике», — заявила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Эксперты проводят параллель с «синдромом гречки» — массовыми закупками товаров из-за слухов о дефиците, которые сами провоцируют нехватку. Профессор КФУ Игорь Кох пояснил: «Ажиотажный спрос сам по себе может быть причиной дефицита и роста цен. Если основание для перебоев уже есть, ажиотаж лишь добавит остроты».
Меры властей и действующие лимиты.
В ответ на ажиотаж руководство республики поручило профильным службам:
- проверить логистику поставок;
- регулярно инспектировать АЗС;
- пресекать нарушения и спекуляции.
Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение всем ответственным службам проводить регулярные проверки и оперативно реагировать. При этом власти подчёркивают: запасов достаточно, поставки идут по графику, а дефицит носит искусственный характер.
На сетевых АЗС, в частности на заправках «Татнефти», действуют лимиты:
- АИ-95 — не более 30 литров на автомобиль;
- дизельное топливо для легковых машин — до 60 литров;
- для грузового транспорта — до 300 литров.
Владельцы корпоративных карт могут заправляться без ограничений. На всех заправках крупных сетей запрещён отпуск топлива в канистры — только в бак.
Частные АЗС: цены до 130 рублей и отсутствие бензина.
В то время как сетевые заправки держат цены на относительно стабильном уровне, независимые АЗС подняли стоимость топлива до 120−130 рублей за литр. По данным сервиса Russiabase, на некоторых станциях:
- АИ-92 продаётся по 120−130 рублей (при сетевой цене ~68 ₽);
- АИ-95 — до 130−140 рублей;
- дизельное топливо — до 99 рублей.
При этом даже за такие деньги бензин можно найти не везде. Частные заправки часто работают с перебоями или вообще закрываются в ожидании поставок.
Новые схемы мошенничества.
Топливный ажиотаж породил новые способы обмана автомобилистов.
1. Продажа «секретного» бензина с бензовозов.
В соцсетях и мессенджерах появились каналы, предлагающие купить топливо напрямую с «закрытых» бензовозов. Цены — от 138 до 160 рублей за литр. Условия: полная предоплата, координаты точки выдачи сообщают только после перевода денег. Покупателям запрещают обсуждать сделку и вести фото- и видеосъёмку. По данным полиции, это классическая мошенническая схема: после оплаты продавец исчезает.
2. Продажа мест в очереди.
В Казани появились объявления о продаже места в очереди на АЗС — стоимость достигает 1,5−2 тысяч рублей. Также предлагают услуги «личного заправщика»: человек забирает машину, заправляет её и возвращает владельцу. Цена — от 4 тысяч рублей за 4 часа. При этом требуются неограниченная страховка и КАСКО.
3. Фишинговые приложения и сайты.
Правоохранители фиксируют случаи, когда людям предлагают скачать приложения для мониторинга наличия бензина, после чего с их счетов списывают деньги. Также действуют фейковые сайты, имитирующие официальные сервисы топливных компаний.
МВД по Татарстану предупреждает: не переводите предоплату незнакомцам, не сообщайте коды из СМС и проверяйте информацию только через официальные каналы.
Влияние на бизнес и экономику.
Рост цен на дизельное топливо и его дефицит уже сказываются на реальном секторе. Фермеры отмечают, что при текущей стоимости солярки выводить технику в поле становится экономически нецелесообразно. В Минсельхозе республики заверили, что льготные объёмы ГСМ для аграриев выделены, но многие хозяйства вынуждены докупать топливо по рыночным ценам.
Транспортные компании сообщают об увеличении времени простоя из-за очередей. Водители такси тратят до двух часов в сутки на заправку, что снижает их доход. Однако массового переселения на общественный транспорт пока не наблюдается.
Прогноз стабилизации.
По оценкам экспертов, пик ажиотажа уже пройден, и в ближайшие недели ситуация начнёт стабилизироваться. Этому способствуют:
- импортные поставки топлива (в том числе из Беларуси и Индии);
- наращивание переработки на российских НПЗ;
- меры по ограничению спроса (лимиты, запрет канистр).
Власти Татарстана рекомендуют автомобилистам не поддаваться панике, заправляться по мере необходимости, не использовать канистры и пользоваться официальными приложениями для поиска работающих АЗС. Ситуация находится под постоянным контролем оперативного штаба.