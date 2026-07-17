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Топливный рынок Татарстана: ажиотаж на АЗС, цены на бензин и схемы обмана

За последние две недели ситуация на автозаправочных станциях Татарстана заметно обострилась.

Источник: Аргументы и факты

Отпуск бензина вырос на 20%, на заправках выстроились километровые очереди, а топливо, которого раньше хватало на сутки, теперь разбирают за 6 часов. Власти связывают это с паническим спросом и массовым выкупом горючего впрок. При этом официальная статистика фиксирует замедление роста цен на большинство марок, а независимые АЗС поднимают стоимость до 120−130 рублей за литр. На фоне дефицита активизировались мошенники — от объявлений о «секретных бензовозах» до продажи мест в очереди. О текущей ситуации, мерах властей и прогнозах — в материале Kazan.aif.ru.

Динамика цен: замедление роста, но АИ-98 бьёт рекорды.

По данным Татарстанстата, за неделю с 6 по 13 июля 2026 года рост цен на большинство марок бензина в республике замедлился. Однако исключением стал премиальный АИ-98, который подорожал сразу на 4,84% — до 98,4 рубля за литр.

Средние цены на 17 июля:

  • АИ-92 68,1 ₽ +0,18%
  • АИ-95 73,8 ₽ +0,13%
  • АИ-98 и выше 98,4 ₽ +4,84%
  • Дизельное топливо 81,6 ₽ +0,1%

При этом цены в Татарстане остаются ниже средних по России и Приволжскому федеральному округу. Например, АИ-92 в стране стоит почти на 4 рубля дороже, а дизельное топливо — на 10 рублей. Однако на независимых частных АЗС ситуация иная: здесь цены могут достигать 120−130 рублей за литр, что значительно превышает сетевые показатели.

С начала года топливо в республике подорожало более чем на 5%, в годовом выражении — примерно на 16%. При этом, по данным Отделения Банка России по Татарстану, в июне рост цен на топливо в республике (1,11%) оказался ниже, чем в среднем по стране, благодаря доминированию вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые могут сглаживать ценовые колебания.

Ажиотаж и «синдром гречки».

Основная причина текущих перебоев — не физический дефицит, а панический спрос. По данным пресс-службы Раиса Татарстана, одна АЗС, которая раньше продавала 15 тонн топлива за сутки, теперь разбирает этот объём за 6 часов. Водители массово закупают бензин впрок, в том числе в канистры, несмотря на запреты.

«Каждая канистра — это прямая причина того, что топлива не хватает другим. Жителям рекомендуется заправляться по потребности и не поддаваться панике», — заявила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Эксперты проводят параллель с «синдромом гречки» — массовыми закупками товаров из-за слухов о дефиците, которые сами провоцируют нехватку. Профессор КФУ Игорь Кох пояснил: «Ажиотажный спрос сам по себе может быть причиной дефицита и роста цен. Если основание для перебоев уже есть, ажиотаж лишь добавит остроты».

Меры властей и действующие лимиты.

В ответ на ажиотаж руководство республики поручило профильным службам:

  • проверить логистику поставок;
  • регулярно инспектировать АЗС;
  • пресекать нарушения и спекуляции.

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение всем ответственным службам проводить регулярные проверки и оперативно реагировать. При этом власти подчёркивают: запасов достаточно, поставки идут по графику, а дефицит носит искусственный характер.

На сетевых АЗС, в частности на заправках «Татнефти», действуют лимиты:

  • АИ-95 — не более 30 литров на автомобиль;
  • дизельное топливо для легковых машин — до 60 литров;
  • для грузового транспорта — до 300 литров.

Владельцы корпоративных карт могут заправляться без ограничений. На всех заправках крупных сетей запрещён отпуск топлива в канистры — только в бак.

Частные АЗС: цены до 130 рублей и отсутствие бензина.

В то время как сетевые заправки держат цены на относительно стабильном уровне, независимые АЗС подняли стоимость топлива до 120−130 рублей за литр. По данным сервиса Russiabase, на некоторых станциях:

  • АИ-92 продаётся по 120−130 рублей (при сетевой цене ~68 ₽);
  • АИ-95 — до 130−140 рублей;
  • дизельное топливо — до 99 рублей.

При этом даже за такие деньги бензин можно найти не везде. Частные заправки часто работают с перебоями или вообще закрываются в ожидании поставок.

Новые схемы мошенничества.

Топливный ажиотаж породил новые способы обмана автомобилистов.

1. Продажа «секретного» бензина с бензовозов.

В соцсетях и мессенджерах появились каналы, предлагающие купить топливо напрямую с «закрытых» бензовозов. Цены — от 138 до 160 рублей за литр. Условия: полная предоплата, координаты точки выдачи сообщают только после перевода денег. Покупателям запрещают обсуждать сделку и вести фото- и видеосъёмку. По данным полиции, это классическая мошенническая схема: после оплаты продавец исчезает.

2. Продажа мест в очереди.

В Казани появились объявления о продаже места в очереди на АЗС — стоимость достигает 1,5−2 тысяч рублей. Также предлагают услуги «личного заправщика»: человек забирает машину, заправляет её и возвращает владельцу. Цена — от 4 тысяч рублей за 4 часа. При этом требуются неограниченная страховка и КАСКО.

3. Фишинговые приложения и сайты.

Правоохранители фиксируют случаи, когда людям предлагают скачать приложения для мониторинга наличия бензина, после чего с их счетов списывают деньги. Также действуют фейковые сайты, имитирующие официальные сервисы топливных компаний.

МВД по Татарстану предупреждает: не переводите предоплату незнакомцам, не сообщайте коды из СМС и проверяйте информацию только через официальные каналы.

Влияние на бизнес и экономику.

Рост цен на дизельное топливо и его дефицит уже сказываются на реальном секторе. Фермеры отмечают, что при текущей стоимости солярки выводить технику в поле становится экономически нецелесообразно. В Минсельхозе республики заверили, что льготные объёмы ГСМ для аграриев выделены, но многие хозяйства вынуждены докупать топливо по рыночным ценам.

Транспортные компании сообщают об увеличении времени простоя из-за очередей. Водители такси тратят до двух часов в сутки на заправку, что снижает их доход. Однако массового переселения на общественный транспорт пока не наблюдается.

Прогноз стабилизации.

По оценкам экспертов, пик ажиотажа уже пройден, и в ближайшие недели ситуация начнёт стабилизироваться. Этому способствуют:

  • импортные поставки топлива (в том числе из Беларуси и Индии);
  • наращивание переработки на российских НПЗ;
  • меры по ограничению спроса (лимиты, запрет канистр).

Власти Татарстана рекомендуют автомобилистам не поддаваться панике, заправляться по мере необходимости, не использовать канистры и пользоваться официальными приложениями для поиска работающих АЗС. Ситуация находится под постоянным контролем оперативного штаба.

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