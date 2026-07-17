Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Перебоев с поставками нет, но на частных АЗС цены выросли на 20%»: Власти Сочи сделали заявление по топливу

Власти Сочи заявили о стабильной ситуации с топливом на курорте.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи обсудили обеспечение курорта топливом. В круглом столе приняли участие депутат Госдумы Константин Затулин, вице-мэр Петр Северов, представители администрации и крупных топливных операторов — «Роснефти» и «Лукойла».

По поручению главы города Андрея Прошунина специалисты ежедневно отслеживают запасы бензина и дизеля, а также очереди на АЗС. По данным мэрии, ситуация остается стабильной.

— Перебоев с поставками и распределением бензина и дизельного топлива на территории города нет. Весь комплекс ЖКХ работает без сбоев, пассажирские перевозки осуществляются по графику, — заявили в администрации города.

Коммунальные и экстренные службы работают без сбоев, общественный транспорт выходит на маршруты по графику. Автобусы и машины городских предприятий заправляют по топливным картам без ограничений — такая договоренность достигнута с операторами.

Отдельно власти контролируют стоимость горючего. На АЗС федеральных сетей цены выросли незначительно — до 30 копеек за литр. У частных компаний повышение составило около 20%. Мониторинг наличия топлива, очередей и цен продолжат.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше