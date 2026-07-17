Кубанским виноделам разрешат наружную рекламу

Как отметил председатель краевого Заксобрания Юрий Бурлачко, в разработке документа участвовали депутаты Госдумы от Кубани, «глубоко погруженные в суть вопроса».
«Новый закон позволит рекламировать винодельни, виноградо-винодельческие зоны, районы и терруары на конструкциях, на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или вне их», — написал господин Бурлачко в своем Мах-канале.
Особую актуальность, по его оценке, инициатива приобретает для Краснодарского края, который по итогам 2025 года уверенно занимает первое место в России по объемам производства. Доля региона составляет 42% по вину и 50% по шампанскому от общероссийского объема. В настоящее время на Кубани виноделием занимаются 110 хозяйств, которые за прошлый год выпустили более 25 млн декалитров продукции, включая почти 15,5 млн декалитров вина и свыше 9,4 млн декалитров игристых вин.
Важным уточнением в документе, по мнению спикера кубанского парламента, является разрешение размещать рекламные сведения вдоль дорог общего пользования. Это, как ожидается, значительно повысит узнаваемость местных брендов среди туристов.
«Летом к нам приезжают туристы со всей России. И несмотря на весомую долю региона в производстве вина и шампанского, не все знакомы с нашей продукцией», — подчеркнул Юрий Бурлачко.
Он отметил, что сегодня экскурсантов принимают свыше 30 виноделен, где помимо прочего можно познакомиться с традициями и историческим наследием. Посещаемость данных объектов уже достигает миллиона человек в год, а энотуризм становится одним из самых востребованных видов отдыха.
«Принятие закона будет способствовать повышению информированности потребителей о качественной отечественной продукции и формированию культуры ее потребления», — резюмировал Юрий Бурлачко.