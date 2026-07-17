Кубанским виноделам разрешат наружную рекламу

Особую актуальность, по его оценке, инициатива приобретает для Краснодарского края, который по итогам 2025 года уверенно занимает первое место в России по объемам производства. Доля региона составляет 42% по вину и 50% по шампанскому от общероссийского объема. В настоящее время на Кубани виноделием занимаются 110 хозяйств, которые за прошлый год выпустили более 25 млн декалитров продукции, включая почти 15,5 млн декалитров вина и свыше 9,4 млн декалитров игристых вин.