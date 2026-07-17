В Калининградской области в июне ускорилась годовая инфляция

Среди продуктов заметнее всего по сравнению с маем выросли цены на капусту, картофель, лук, свеклу и морковь. В ЦБ объясняют это сокращением запасов прошлогоднего урожая и преобладанием импортной продукции, стоимость которой зависит от логистических расходов. Вместе с тем в годовом выражении овощи и фрукты остаются дешевле, чем год назад.