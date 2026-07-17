Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сказала, есть ли вопросы у работающих в Беларуси узбеков, пишет БелТА.
Так, Кочанова посетила производственного коммунальное унитарное предприятие «Биомехзавод бытовых вторресурсов» в Новополоцке, где работают граждане Узбекистана. Спикер напомнила, что президент Беларуси сказал обеспечить трудовым мигрантам достойные условия труда и проживания. И Кочанова сама проинспектировала «Биомехзавод», где работают 10 узбеков, и сказала, есть ли у них вопросы.
— Вопросов у них нет. Я пообещала, что мы сделаем все для того, чтобы и впредь было так. Но для этого мы должны быть информированы, — прокомментировала она.
Кочанова также указала на ментальную схожесть белорусов и узбеков, назвав их трудолюбивым народом. Также она назвала великолепными отношения с коллегами-парламентариями из Узбекистана.
Ранее власти сказали, где в Беларуси будет работать еще 5000 узбеков.
Тем временем Россельхознадзор запретил кефир известного белорусского завода. А ранее Россельхознадзор запретил мясо и сыр с трех белорусских предприятий из-за кишечной палочки и остатков лекарств.