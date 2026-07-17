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Брокер ВТБ зафиксировал рост покупок на фондовом рынке

Ещё одним фокусом внимания остаётся валютный рынок.

Снижение российского фондового рынка удерживает розничных инвесторов от активных действий, несмотря на желание сыграть на отскок в акциях после сильного снижения. Тем более что альтернатива — фиксация высокой доходности в облигациях — выглядит не менее привлекательно, считают аналитики ВТБ Мои Инвестиции.

«Если смотреть на Индекс ВТБ (индикатор чистых покупок клиентов “ВТБ Мои Инвестиции”), то и вчерашний день, и 3 из 4 торговых сессий на этой неделе прошли с перевесом покупателей. Розничный инвестор видит возможности и наращивает покупки акций и облигаций по низким ценам. Структурные продукты позволяют ограничить риск портфеля в условиях высокой волатильности, при этом сохранив участие в будущем росте рынка», — говорит инвестиционный стратег Станислав Клещев.

Ещё одним фокусом внимания остаётся валютный рынок. Ускорение темпов ослабления рубля может усилить сдвиг в сторону валютной диверсификации инвестиционных портфелей. «Ожидаем повышенный спрос в сегменте квазивалютных облигаций», — уточнил аналитик.