Брокер ВТБ зафиксировал рост покупок на фондовом рынке

«Если смотреть на Индекс ВТБ (индикатор чистых покупок клиентов “ВТБ Мои Инвестиции”), то и вчерашний день, и 3 из 4 торговых сессий на этой неделе прошли с перевесом покупателей. Розничный инвестор видит возможности и наращивает покупки акций и облигаций по низким ценам. Структурные продукты позволяют ограничить риск портфеля в условиях высокой волатильности, при этом сохранив участие в будущем росте рынка», — говорит инвестиционный стратег Станислав Клещев.