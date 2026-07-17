Будущим мамам Нижегородской области упростили получение декретных с 1 июля

Кроме того, женщины, вставшие на учет по беременности до 12 недель, могут рассчитывать на отдельную выплату, размер которой зависит от доходов семьи. Новые правила также распространяются на студенток очной формы обучения, безработных при соблюдении установленных условий и самозанятых, добровольно участвующих в системе социального страхования. Подать заявление, если оно требуется, необходимо не позднее шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.