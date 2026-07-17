Аграрии Ростовской области начали получать топливо напрямую от производителей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, как осуществляется снабжение топливом донских аграриев, проводящих в настоящий момент уборочную кампанию.
По словам губернатора, регион запросил у Минэнерго России квоту на 60 тысяч тонн топлива, которые нефтегазовые компании поставят напрямую, минуя биржу и перекупщиков.
«Эти цены тоже могут меняться, но динамика несопоставима с двукратными скачками, которые предлагают перекупщики. Для наших аграриев — это возможность сформировать объективную себестоимость продукции, стабилизировать экономику хозяйств. Понимаем, что в разгар уборки время не ждет, поэтому сделаем все, чтобы донские поля были обеспечены горючим по приемлемым ценам», — пообещал Слюсарь.
При этом региональные Минпром и Минсельхоз будут отслеживать, чтобы топливо дошло до аграриев, и контролировать весь путь — от топливных компаний до хозяйств, сказал Юрий Слюсарь. Также в региональном Минсельхозе работает горячая линия, куда представители хозяйств могут обратиться круглосуточно по всем проблемам.