Аграрии Ростовской области начали получать топливо напрямую от производителей

При этом региональные Минпром и Минсельхоз будут отслеживать, чтобы топливо дошло до аграриев, и контролировать весь путь — от топливных компаний до хозяйств, сказал Юрий Слюсарь. Также в региональном Минсельхозе работает горячая линия, куда представители хозяйств могут обратиться круглосуточно по всем проблемам.