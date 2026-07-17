«Прошу дать обратную связь»: власти Башкирии озвучили предложение по бензину — выделить несколько АЗС в Уфе под продажу одного только дизеля

В Уфе 2−3 автозаправки могут выделить на отпуск только одного дизельного топлива. С соответствующим предложением на брифинге по ситуации с бензином в Башкирии выступил заместитель министра промышленности республики Олег Тыщенко.
— Мы прорабатываем вопрос сейчас. Прошу дать обратную связь от жителей, если мы 2−3 АЗС выделим только под дизельное топливо. У нас достаточно много людей ездит на дизельных автомобилях, и им приходится стоять в очередях вместе с теми, кто приехал за 92-м, 95-м бензином, — отметил чиновник.
На том же брифинге замглавы регионального Минпрома сообщил, что топлива в Башкирии достаточно, но на заправки его попросту не успевают доставлять.