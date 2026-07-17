Что и почему дорожало в Волгоградской области в июне

Потребительские цены в Волгоградской области в июне 2026 года выросли на 0,41% по сравнению с маем. В годовом выражении инфляция в регионе ускорилась до 4,8%, однако осталась ниже общероссийского показателя, который составил 6,02%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Отделение Волгоград Южного ГУ Банка России.