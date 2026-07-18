В Алматинской области открылся крупный логистический хаб

Проект будет реализован в четыре этапа. В настоящее время рядом с введенным в эксплуатацию комплексом уже ведется строительство второй очереди. На заключительном этапе к комплексу будет подведена железнодорожная ветка и введена в эксплуатацию контейнерная площадка. В результате на территории площадью 50 гектаров будет сформирован современный производственно-логистический хаб, соответствующий международным стандартам.