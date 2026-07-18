В Алматинской области открылся крупный логистический хаб

АЛМАТЫ, 17 июл — Sputnik. В Алматинской области состоялась торжественная церемония открытия первой очереди производственно-логистического складского комплекса, сообщили в региональном акимате.
«В рамках первого этапа масштабного инвестиционного проекта введены в эксплуатацию инженерные и логистические объекты общей площадью 44 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Логистический центр класса «А» будет предоставлять услуги по приему, хранению, обработке, сортировке и транспортировке грузов.
Проект будет реализован в четыре этапа. В настоящее время рядом с введенным в эксплуатацию комплексом уже ведется строительство второй очереди. На заключительном этапе к комплексу будет подведена железнодорожная ветка и введена в эксплуатацию контейнерная площадка. В результате на территории площадью 50 гектаров будет сформирован современный производственно-логистический хаб, соответствующий международным стандартам.
Общий объем инвестиций в проект составляет 70 млрд тенге. Завершение строительных работ запланировано на 2030 год.