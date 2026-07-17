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ЦБ: в России портфель корпоративных кредитов впервые превысил 100 трлн рублей

За июнь объем корпоративного кредитного портфеля в РФ вырос на 328 миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Портфель корпоративных кредитов в России по итогам июня впервые превысил отметку в 100 триллионов рублей. Данная информация следует из данных Центробанка Российской Федерации, которые есть в распоряжении РИА Новости.

По имеющимся сведениям, за июнь объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 0,3%, или на 328 миллиардов рублей. С начала 2025 года прирост составил 4,2%, что эквивалентно 4,016 триллиону рублей.

В годовом выражении показатель увеличился на 13,6%, или на 12,071 триллиона рублей. При этом, как уточняется, примерно половина июньского прироста пришлась на кредиты, выданные крупнейшим государственным компаниям.

Ранее руководитель Банка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что отечественные банки готовы внедрять в свои системы цифровой рубль. По ее словам, регулятор стремится к тому, чтобы новый финансовый инструмент был востребован среди участников рынка.

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