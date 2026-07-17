Китай резко меняет налоги из-за гигантских электромобилей

В Китае массовый переход на электромобили привёл к неожиданному последствию: вместо малолитражек покупатели всё чаще выбирают огромные машины. Как пишет Bloomberg, в первой половине 2026 года шесть из десяти выпущенных автомобилей имели длину более 5 метров. Это создало серьёзный дисбаланс в дорожных сборах.
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, доля моделей короче 4,5 метра за год рухнула с 13 до 2 процентов. Главная проблема в том, что крупные тяжёлые электрокары не приносят поступлений от топливного налога, который традиционно шёл на ремонт дорог. Чем больше таких машин на трассах, тем быстрее изнашивается покрытие, а бюджет регионов недополучает средства.
Ситуация с финансированием дорожной сети уже близка к критической. Исследование подразделения Минтранса КНР показало, что ежегодный дефицит на обслуживание и ремонт составляет около 50%. Почти 40 дорог находятся в состоянии, когда ремонт крайне нужен, но денег на него нет.
В ответ Пекин начал сворачивать льготы для электротранспорта. Десятилетнюю скидку по налогу с продаж урезали до пяти процентов. Минфин также объявил об отмене ежегодного освобождения от транспортного налога для подключаемых гибридов и электромобилей с большим запасом хода — именно эти сегменты стимулируют рост крупногабаритных машин.
Кроме того, введены штрафы за превышение норм расхода энергии для тяжёлых легковых авто. В перспективе власти рассматривают возможность полной смены системы — например, взимать плату за каждый реально пройденный километр.
Крупный европейский завод построят рабочие из Китая.
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