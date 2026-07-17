Китай резко меняет налоги из-за гигантских электромобилей

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, доля моделей короче 4,5 метра за год рухнула с 13 до 2 процентов. Главная проблема в том, что крупные тяжёлые электрокары не приносят поступлений от топливного налога, который традиционно шёл на ремонт дорог. Чем больше таких машин на трассах, тем быстрее изнашивается покрытие, а бюджет регионов недополучает средства.