Борщевой набор подорожал в Петербурге

В июне потребительские цены в Петербурге выросли на 0,83% после снижения в мае, сообщили в Банке России. Сильнее всего прибавили в цене овощи из борщевого набора — картофель, морковь, лук и капуста. Также вырос в цене сахар — это тоже сезонный фактор.