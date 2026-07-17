«Транснефть» выплатит дивиденды за 2025 год

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за 2025 год составила 226,1 млрд руб. Это на 21,4% меньше год к году. За 2024 год «Транснефть» выплатила дивиденды в размере 198,25 ₽ на акцию. Суммарно — 143,7 млрд руб.