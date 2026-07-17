Сборы фильма «Холоп-3» в российском прокате превысили 1 млрд рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кассовые сборы фильма «Холоп-3» преодолели отметку в 1 млрд рублей, убедился корреспондент ТАСС. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на 17 июля, общие сборы составляют 1 млрд 835 тыс. рублей.
По сюжету супруги Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию и развестись, но их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I, где им предстоит переосмыслить прошлое и отношение к семье.
Бориса Вяземского сыграл Павел Прилучный, Елену Вяземскую — Кристина Асмус, Петра I — Милош Бикович. В ролях также Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова. Режиссер — Клим Шипенко.