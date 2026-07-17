Apple меньше суток пробыла самой дорогостоящей компанией в мире

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Американская Nvidia вновь стала самой крупной по рыночной капитализации компанией в мире, обойдя Apple, которая ранее днем заняла лидерство по стоимости. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 21:50 мск, акции Nvidia на бирже Nasdaq замедлили снижение после падения на 4,37% в начале торгов и находились на уровне $203,14 за бумагу (-2,05%). Капитализация компании составила $4,921 трлн против $4,83 трлн днем.
Таким образом, Nvidia обошла Apple, которая занимала статус самой дорогой компании в мире меньше суток. В свою очередь акции Apple торговались на отметке $333,95 (+0,21%), а капитализация не изменилась в значении с начала торгов — $4,9 трлн.
Как отмечало агентство Bloomberg, выход Apple на первое место по капитализации был вызван оттоком инвестиций из технологического сектора, в частности — снижением котировок Nvidia на фоне выпуска китайским стартапом Moonshot AI новой модели, способной конкурировать с лучшими разработками OpenAI и Anthropic, использующих чипы американской компании.
По информации Bloomberg, Nvidia до этого занимала статус самой дорогостоящей компании в мире с мая 2025 года.