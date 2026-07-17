Ирак подписал соглашение со Starlink о работе в республике

РАБАТ, 17 июля. /ТАСС/. Иракские власти подписали официальное соглашение с американской компанией Starlink о предоставлении услуг на территории арабской республики. Об этом сообщил глава исполкома иракской государственной комиссии по СМИ и коммуникациям Балиг Абу Калал.
«Лицензия, выданная компании Starlink и подписанная сегодня, обеспечит иракским гражданам безопасный и высококачественный интернет-сервис», — отметил Калал, слова которого привел новостной портал Al-Mirbad. Калал добавил, что, по его утверждению, «затраты на подключение будут доступны для всех граждан».
Глава исполкома госкомиссии по СМИ указал, что «предоставление лицензии Starlink является важным шагом на пути к улучшению интернет-услуг в Ираке».