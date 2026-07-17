Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

INA: Ирак и Сирия подписали договор о восстановлении нефтепровода Хадиса — Банияс

Проект будет курировать американская компания Chevron, сообщает агентство.

РАБАТ, 17 июля. /ТАСС/. Ирак и Сирия подписали соглашение, направленное на модернизацию и возобновление работы нефтепровода между городами Хадиса, расположенного в центральной части Ирака, и сирийским Баниясом на побережье Средиземного моря. Об этом сообщило агентство INA.

«Между сторонами [Ираком и Сирией] был подписан меморандум о взаимопонимании по реабилитации нефтепровода, идущего от Хадисы до Банияса», — говорится в сообщении. Указывается, что «проект будет курировать американская компания Chevron».

Как информировал американский портал Al-Monitor, техническим и технико-экономическим обоснованием проекта возобновления работы нефтепровода должен заняться консорциум из американских Chevron и Capital TI, а также катарской UCC. Иракские власти рассчитывают, что восстановление участка нефтепровода от Хадисы до Банияса позволит значительно увеличить поставки нефти, добываемой в северной провинции Киркук, на сирийское побережье Средиземного моря для дальнейшего экспорта сырья в Европу.

В середине марта нынешнего года иракские власти объявили о намерении использовать сирийский портовый город Банияс на Средиземном море в качестве одного из альтернативных Ормузскому проливу путей для доставки нефти из Ирака на мировой рынок.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше