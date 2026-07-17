INA: Ирак и Сирия подписали договор о восстановлении нефтепровода Хадиса — Банияс

РАБАТ, 17 июля. /ТАСС/. Ирак и Сирия подписали соглашение, направленное на модернизацию и возобновление работы нефтепровода между городами Хадиса, расположенного в центральной части Ирака, и сирийским Баниясом на побережье Средиземного моря. Об этом сообщило агентство INA.
«Между сторонами [Ираком и Сирией] был подписан меморандум о взаимопонимании по реабилитации нефтепровода, идущего от Хадисы до Банияса», — говорится в сообщении. Указывается, что «проект будет курировать американская компания Chevron».
Как информировал американский портал Al-Monitor, техническим и технико-экономическим обоснованием проекта возобновления работы нефтепровода должен заняться консорциум из американских Chevron и Capital TI, а также катарской UCC. Иракские власти рассчитывают, что восстановление участка нефтепровода от Хадисы до Банияса позволит значительно увеличить поставки нефти, добываемой в северной провинции Киркук, на сирийское побережье Средиземного моря для дальнейшего экспорта сырья в Европу.
В середине марта нынешнего года иракские власти объявили о намерении использовать сирийский портовый город Банияс на Средиземном море в качестве одного из альтернативных Ормузскому проливу путей для доставки нефти из Ирака на мировой рынок.