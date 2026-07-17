INA: Ирак и Сирия подписали договор о восстановлении нефтепровода Хадиса — Банияс

Как информировал американский портал Al-Monitor, техническим и технико-экономическим обоснованием проекта возобновления работы нефтепровода должен заняться консорциум из американских Chevron и Capital TI, а также катарской UCC. Иракские власти рассчитывают, что восстановление участка нефтепровода от Хадисы до Банияса позволит значительно увеличить поставки нефти, добываемой в северной провинции Киркук, на сирийское побережье Средиземного моря для дальнейшего экспорта сырья в Европу.