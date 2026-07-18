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Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 18 июля

Нацбанк определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 18 июля, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 18 июля, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в значениях, установленных перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 18 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8846 белорусского рубля, 1 евро — 3,3075 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7056 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 17 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в тех же значениях на субботу, 18 июля.

Еще белорусам грозит штраф и до четырех лет тюрьмы из-за кур, лошадей и коров.

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