Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 18 июля

Национальный банк установил курсы валют на 18 июля, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в значениях, установленных перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 18 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8846 белорусского рубля, 1 евро — 3,3075 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7056 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в пятницу, 17 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в тех же значениях на субботу, 18 июля.
Еще белорусам грозит штраф и до четырех лет тюрьмы из-за кур, лошадей и коров.