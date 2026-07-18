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В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге запретили сажать вертолеты

Вертолетам запретили взлетать и приземляться на площадке «Петропавловская крепость» на Заячьем острове в Санкт-Петербурге. Запрет вступит в силу 20 июля и будет действовать до конца 2026 года.

Вертолетам запретили взлетать и приземляться на площадке «Петропавловская крепость» на Заячьем острове в Санкт-Петербурге. Запрет вступит в силу 20 июля и будет действовать до конца 2026 года.

Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В документе указано, что запрет не распространяется на вертолеты, которые используют представители федеральной и городской власти, медицинские службы, а также воздушные суда, «используемые для обеспечения функций государства и решения задач в области обороны».

«Фонтанка» пишет, что в первоначальной версии постановления запрет предполагалось ввести с 22 июня.

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