В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге запретили сажать вертолеты

Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В документе указано, что запрет не распространяется на вертолеты, которые используют представители федеральной и городской власти, медицинские службы, а также воздушные суда, «используемые для обеспечения функций государства и решения задач в области обороны».