В первой половине июля вырос спрос на наличные

По данным ЦБ, в апреле объем наличных денег в обращении составил 607,3 млрд руб., в мае — 381,2 млрд руб., в июне — 449,7 млрд руб. Агентство уточняет, что в начале июля произошло удвоение спроса на наличные по сравнению с предыдущим периодом. С начала февраля до середины июля объем наличных в обращении увеличился на 2 трлн 416,5 млрд руб.