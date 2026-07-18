Раскрыт средний размер пенсии россиян в июне 2026 года

Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсии россиян в июне 2026 года. Он превысил отметку в 25 тысяч рублей.
Как следует из сведений Соцфонда, работающие и неработающие пенсионеры в среднем получали 25 402 рубля. Это почти на 2 тысячи рублей выше, чем за аналогичный период 2025 года — 23 454 рубля.
Лидером среди российских регионов по уровню пенсии стала Чукотка. Жители Чукотского автономного округа в прошлом месяце в среднем получали 42 270 рублей.
Как писал сайт KP.RU, в России к 2028 году средний размер пенсии составит свыше 31 тысячи рублей. Пенсионное обеспечение повысится за счет регулярной индексации. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
При этом в 2027 году точно увеличат все виды пенсий: страховые, социальные и накопительные. Об этом оповестила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.