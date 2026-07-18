​Дмитрий Демешин предложил создать на Дальнем Востоке Совет по научно-технологическому развитию

«Создаем возможности для развития науки, чтобы она работала для людей и региона. Предложил создать в регионах Центры трансфера технологий. Это должно помочь нашим ученым активнее внедрять высокотехнологичные разработки в серийное производство и экономику. Выводить научный продукт из лабораторий, чтобы он приносил пользу людям и не оставался на бумаге или в опытных образцах», — отметил Дмитрий Демешин.