​Дмитрий Демешин предложил создать на Дальнем Востоке Совет по научно-технологическому развитию

На заседании Совета округа при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин предложил создать в регионах Центры трансфера технологий и Совет по научно-технологическому развитию ДФО. Эти инициативы направлены на то, чтобы научные разработки быстрее доходили до производства и приносили реальную пользу людям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Создаем возможности для развития науки, чтобы она работала для людей и региона. Предложил создать в регионах Центры трансфера технологий. Это должно помочь нашим ученым активнее внедрять высокотехнологичные разработки в серийное производство и экономику. Выводить научный продукт из лабораторий, чтобы он приносил пользу людям и не оставался на бумаге или в опытных образцах», — отметил Дмитрий Демешин.
Губернатор также предложил создать Совет по научно-технологическому развитию Дальневосточного федерального округа, который мог бы возглавить Юрий Петрович Трутнев. По мнению Дмитрия Демешина, это позволит оперативно решать задачи государственного уровня и направлять науку в том векторе, который определяет Президент России.
У Хабаровского края есть серьёзная база для такой работы. В регионе действуют 16 вузов и 19 академических институтов, включая исследовательский центр ДВО РАН. Учёные разработали около 300 передовых отечественных технологий, вузы готовы предложить предприятиям более 40 направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — от авиации и промышленного инжиниринга до биомедицины.
«У нашего края есть все возможности, чтобы занять в этом направлении лидирующие позиции. Принципиально важно — ускорить развитие идей в практическую реализацию», — подчеркнул губернатор.
Фундаментом для развития науки служит устойчивая экономика края. Несмотря на вызовы текущего времени, за пять месяцев 2026 года индекс промышленного производства вырос составил 111,3%, грузооборот транспорта вырос на 5,9%, оборот розничной торговли — на 9,8%. По налоговым и неналоговым поступлениям в консолидированный бюджет за шесть месяцев рост составил 124% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.