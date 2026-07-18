Орешкин: всемирная организация по ИИ станет действенным механизмом работы

«Искусственный интеллект уже перестал быть темой отдаленного будущего, он меняет промышленность и транспорт, образование и медицину, торговлю и государственное управление. По сути, формируется новая технологическая основа мировой экономики», — отметил он. По его словам, сейчас важно, на каких принципах он будет развиваться, кто получит доступ к этой технологии и кто станет выгодоприобретателем.