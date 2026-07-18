Орешкин: всемирная организация по ИИ станет действенным механизмом работы

ШАНХАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта станет действенным механизмом совместной работы стран-участниц. Об этом заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин, выступая на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
«Важным практическим шагом стало подписание вчера Соглашения об учреждении Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, созданной по инициативе Китайской Народной Республики. Рассчитываем, что новая организация станет не очередным дискуссионным клубом, а действенным механизмом совместной работы — с конкретными проектами и измеримыми результатами», — заявил Орешкин.
«Искусственный интеллект уже перестал быть темой отдаленного будущего, он меняет промышленность и транспорт, образование и медицину, торговлю и государственное управление. По сути, формируется новая технологическая основа мировой экономики», — отметил он. По его словам, сейчас важно, на каких принципах он будет развиваться, кто получит доступ к этой технологии и кто станет выгодоприобретателем.
Орешкин сказал, что новая организация могла бы решить три практические задачи: создать международный каталог проверенных ИИ-решений и механизм совместных пилотных проектов, сформировать сеть центров компетенций и программ подготовки кадров, выработать добровольные, совместимые подходы к безопасности, тестированию и стандартизации.
«Готовы сформировать такой центр компетенций и в России в рамках регионального офиса нашей новой организации», — добавил он.
В Шанхае с 17 по 20 июля проходит Всемирная конференция по искусственному интеллекту. В ней принимает участие российская делегация во главе с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным. 16 июля в Шанхае было подписано соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области ИИ. Его подписали представители 29 стран, включая министра иностранных дел КНР Ван И, а также главу Минцифры РФ Максута Шадаева.