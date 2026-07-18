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Венесуэла направит $346 млн из МВФ на ликвидацию последствий землетрясения

Уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес сообщила, что страна получила доступ к собственным средствам в Международном валютном фонде.

КАРАКАС, 18 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы получили доступ к собственным средствам страны в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в своем Telegram-канале.

«Венесуэла первоначально получила доступ к $346 млн из своих собственных средств в Международном валютном фонде (МВФ), которые будут направлены на восстановление и реконструкцию после трагедии», — заявила Родригес. Она сообщила, что эти деньги будут направлены на оказание помощи пострадавшим от землетрясения семьям, включая восстановление жилья, ремонт важнейших объектов инфраструктуры и возобновление основных коммунальных услуг.

Уполномоченный президент выразила благодарность за поддержку директору-распределителю МВФ Кристалине Георгиевой.

Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня вечером, с разницей примерно в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудами 7,2 и 7,5. По данным на 17 июля, погибли 5 069 человек, 16 740 получили ранения, 17 907 человек лишились крова, полностью разрушено 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. 21 235 человек размещены в 107 временных лагерях. В ходе поисковых операций спасены 6 462 человека. После землетрясения произошел 1 331 афтершок.

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