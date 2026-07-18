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Орешкин заявил о готовности России к сотрудничеству в сфере ИИ

Страна открыта к взаимодействию на основе суверенного равенства, отметил замруководителя администрации президента.

ШАНХАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Россия выражает готовность к сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта на основе суверенного равенства. Об этом заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин, выступая на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.

«Россия открыта к сотрудничеству на основе суверенного равенства, взаимной выгоды и уважения национальных интересов. Приглашаем партнеров принять участие в международных мероприятиях по искусственному интеллекту в России», — сказал Орешкин.

По его словам, ни одна страна, какой бы развитой она ни была, не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта. «Эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, слишком мощна, чтобы развиваться без ответственности, и слишком перспективна, чтобы ее возможности ограничивались политическими разделительными линиями», — отметил он.

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