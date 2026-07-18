Орешкин заявил о готовности России к сотрудничеству в сфере ИИ

По его словам, ни одна страна, какой бы развитой она ни была, не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта. «Эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, слишком мощна, чтобы развиваться без ответственности, и слишком перспективна, чтобы ее возможности ограничивались политическими разделительными линиями», — отметил он.