Орешкин: РФ и КНР разделяют подходы по сотрудничеству в сфере ИИ

ШАНХАЙ, 18 июля. /ТАСС/. РФ и КНР разделяют взгляды на сотрудничество в области искусственного интеллекта. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
«Вчера в своем выступлении на церемонии открытия конференции председатель КНР Си Цзиньпин дал развернутую картину подходов Китая к выстраиванию международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, отметил, в частности, важность сохранения общего доступа к технологиям искусственного интеллекта, обеспечению человекоцентричности и при этом контролируемости, — сказал Орешкин. — Россия разделяет эти подходы».
Он отметил символизм проведения встречи в Шанхае — одном из ведущих центров мировой экономики, науки и технологического предпринимательства.
«Сегодня здесь собрались те, кто создает новые технологии и принимает решения, от которых во многом зависит будущее наших стран, — сказал Орешкин. — Особенно важно, что разговор ведется открыто, на равноправной основе и с вниманием к интересам стран мирового большинства».