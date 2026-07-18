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Орешкин: РФ и КНР разделяют подходы по сотрудничеству в сфере ИИ

Замруководителя администрации президента России отметил символизм проведения Совещания высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.

ШАНХАЙ, 18 июля. /ТАСС/. РФ и КНР разделяют взгляды на сотрудничество в области искусственного интеллекта. Об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.

«Вчера в своем выступлении на церемонии открытия конференции председатель КНР Си Цзиньпин дал развернутую картину подходов Китая к выстраиванию международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, отметил, в частности, важность сохранения общего доступа к технологиям искусственного интеллекта, обеспечению человекоцентричности и при этом контролируемости, — сказал Орешкин. — Россия разделяет эти подходы».

Он отметил символизм проведения встречи в Шанхае — одном из ведущих центров мировой экономики, науки и технологического предпринимательства.

«Сегодня здесь собрались те, кто создает новые технологии и принимает решения, от которых во многом зависит будущее наших стран, — сказал Орешкин. — Особенно важно, что разговор ведется открыто, на равноправной основе и с вниманием к интересам стран мирового большинства».

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