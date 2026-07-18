Орешкин: РФ и КНР разделяют подходы по сотрудничеству в сфере ИИ

«Сегодня здесь собрались те, кто создает новые технологии и принимает решения, от которых во многом зависит будущее наших стран, — сказал Орешкин. — Особенно важно, что разговор ведется открыто, на равноправной основе и с вниманием к интересам стран мирового большинства».