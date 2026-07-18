Более тысячи соцконтрактов заключили в Хабаровском крае с начала года

Право на социальный контракт имеют семьи и одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в крае на дату обращения за оказанием государственной социальной помощи. В 2026 году он составляет 23 106 рублей. Также с января 2026 года изменен подход к заключению социального контракта с демобилизованными участниками специальной военной операции. В целях стимулирования их предпринимательской деятельности предусмотрена возможность однократного заключения социального контракта на развитие собственного дела без оценки нуждаемости. По выбору участников СВО, имеющих инвалидность I или II группы, социальный контракт может быть заключен с их супругами, признанными в установленном порядке безработными или ищущими работу. Для заключения социального контракта на индивидуальную предпринимательскую деятельность без оценки нуждаемости требуется рекомендация фонда «Защитники Отечества».