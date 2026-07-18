Более тысячи соцконтрактов заключили в Хабаровском крае с начала года

Благодаря президентскому нацпроекту «Семья» с начала 2026 года заключено более 1000 социальных контрактов с жителями Хабаровского края, из них — 43 с участниками СВО и их семьями. Он заключается на семью, таким образом общее количество получивших поддержку в рамках контракта превысило 2770 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Перед заключением социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства граждане проходят тестирование для определения уровня предпринимательской компетенции. При неудовлетворительном результате заявитель может пройти обучение в центре оказания услуг “Мой бизнес”. Также с февраля 2025 года при расчете среднедушевого дохода семьи не учитывается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Теперь еще больше людей смогут оформить контракт и улучшить свое финансовое положение. Вместе с этим, он заключается в приоритетном порядке с многодетными семьями, участниками СВО и членами их семей», — отметили в министерстве социальной защиты края.
С 2026 года выплату на открытие своего дела уже получили 419 граждан, на поиск работы — 332, на мероприятия, связанные с преодолением трудной жизненной ситуации, — 94 человека, личное подсобное хозяйство завели 156 получателей.
Право на социальный контракт имеют семьи и одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в крае на дату обращения за оказанием государственной социальной помощи. В 2026 году он составляет 23 106 рублей. Также с января 2026 года изменен подход к заключению социального контракта с демобилизованными участниками специальной военной операции. В целях стимулирования их предпринимательской деятельности предусмотрена возможность однократного заключения социального контракта на развитие собственного дела без оценки нуждаемости. По выбору участников СВО, имеющих инвалидность I или II группы, социальный контракт может быть заключен с их супругами, признанными в установленном порядке безработными или ищущими работу. Для заключения социального контракта на индивидуальную предпринимательскую деятельность без оценки нуждаемости требуется рекомендация фонда «Защитники Отечества».
«Опыт предпринимательства иметь необязательно. Цель социального контракта — помочь участникам СВО адаптироваться в “мирной жизни”, создать постоянный источник дохода. При необходимости, до заключения социального контракта, проводится обучение для развития предпринимательских компетенций на бесплатной основе в центре оказания услуг “Мой бизнес”. С начала 2026 года социальный контракт по данному направлению и без оценки уровня дохода заключили 14 участников СВО на сумму 4,9 млн рублей», — добавили в министерстве социальной защиты.
На открытие личного подсобного хозяйства граждане могут рассчитывать на сумму до 200 тысяч рублей, на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности — до 350 тысяч рублей, на поиск работы — 25 186 рублей в течение четырех месяцев.
Срок действия контракта на открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства составляет до 12 месяцев, на поиск работы — до 9 месяцев, на преодоление сложной жизненной ситуации — максимум 6 месяцев.