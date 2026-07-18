В АИРР отметили устойчивую потребность работодателей в кадрах без опыта

«Сегодня выигрывают те, кто работает с будущими кадрами не после окончания вуза, а со школьной скамьи. Отметим, что многие губернаторы в регионах АИРР активно взаимодействуют и поддерживают связь со своими студентами в столичных вузах, чтобы по окончании обучения помочь им найти себя в профессии на родной земле. Внутри региона достаточно сложно обеспечить высокий уровень образования по всем специальностям, поэтому не стоит бояться отпускать ребят в лучшие вузы, важно выстроить систему работы и мотивации, чтобы они возвращались после обучения», — добавил Смекалин.