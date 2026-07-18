В АИРР отметили устойчивую потребность работодателей в кадрах без опыта

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Потребность работодателей в специалистах без опыта работы остается устойчиво высокой в условиях низкого уровня безработицы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.
«АИРР в ежеквартальном обзоре востребованности кадров высокотехнологичных профессий видит, что спрос на кадры без опыта остается устойчиво высоким, особенно в условиях низкого уровня безработицы. Компании воспринимают расходы на развитие молодых сотрудников как инвестиции, которые быстро окупятся», — сказал он.
Смекалин подчеркнул, что в ходе профориентационных мероприятий необходимо правильно выстроить маршрутизацию и расставить реперные точки, в которых будут приниматься решения. «Школа дает базовые знания, помогает выявить способности и интересы, колледжи и университеты дают востребованные компетенции, работодатели открывают доступ к практике и получению первого опыта. Эти элементы объединяются в единую систему, основанную на долгосрочном прогнозе потребности экономики в кадрах», — добавил он.
По словам Смекалина, в Новосибирской области проект «Билет в будущее» реализуется при участии работодателей, а школьники получают возможность познакомиться с современными предприятиями еще до выбора образовательной траектории.
Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре профориентационная работа строится как единая региональная система с участием образовательных организаций, службы занятости и бизнеса.
«Сегодня выигрывают те, кто работает с будущими кадрами не после окончания вуза, а со школьной скамьи. Отметим, что многие губернаторы в регионах АИРР активно взаимодействуют и поддерживают связь со своими студентами в столичных вузах, чтобы по окончании обучения помочь им найти себя в профессии на родной земле. Внутри региона достаточно сложно обеспечить высокий уровень образования по всем специальностям, поэтому не стоит бояться отпускать ребят в лучшие вузы, важно выстроить систему работы и мотивации, чтобы они возвращались после обучения», — добавил Смекалин.