Курица подорожала в Новосибирске до 230 рублей за килограмм

В Новосибирске за последний месяц выросла стоимость охлаждённой и мороженой курицы. По данным Новосибирскстата, в июне килограмм мяса птицы обходился покупателям в 230,04 рубля, тогда как в мае его средняя цена составляла 226,93 рубля.
Если сравнивать с январём этого года, когда килограмм курицы стоил 228,48 рубля, рост составил около 1,5 рубля. По отношению к декабрю прошлого года, когда средняя цена находилась на уровне 223,34 рубля, подорожание за шесть месяцев оказалось более существенным — почти на семь рублей.
Рост цен затронул и другие мясные продукты. Так, стоимость куриных окорочков увеличилась на 3,5%, мясного фарша — на 3,2%, вареной колбасы — на 2,9%, бескостной свинины — на 2,3%, а сосисок и сарделек — на 1,5%.