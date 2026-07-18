Курица подорожала в Новосибирске до 230 рублей за килограмм

Если сравнивать с январём этого года, когда килограмм курицы стоил 228,48 рубля, рост составил около 1,5 рубля. По отношению к декабрю прошлого года, когда средняя цена находилась на уровне 223,34 рубля, подорожание за шесть месяцев оказалось более существенным — почти на семь рублей.