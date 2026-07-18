В ГД предупредили о рисках покупки дома в трейд-ин с рассрочкой 0%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Реклама загородных домов по схеме трейд-ин с рассрочкой под 0% заполнила соцсети и сайты объявлений: суть схемы в том, что продавец принимает старую квартиру покупателя в зачет цены нового дома и разрешает выплачивать остаток частями без процентов — это выглядит привлекательно, однако юридическая начинка таких сделок требует внимательного разбора, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
Первое, на что стоит смотреть, это оценка старого жилья, указал он. «Квартиру в зачет принимают с дисконтом, который на практике достигает 10 и даже 15 процентов от рыночной цены. Покупатель фактически оплачивает этой скидкой само удобство схемы. Второй момент связан с рассрочкой. Бесплатных денег на рынке недвижимости не бывает, поэтому нулевая ставка почти всегда компенсирована завышенной ценой дома. Полезно запросить прайс при полной оплате сразу и сравнить цифры», — пояснил он.
Если дом еще строится, договор должен предусматривать защиту денег покупателя: с 1 марта 2025 года действует федеральный закон, который распространил механизм счетов эскроу на строительство частных домов по договорам подряда, напомнил Гаврилов. «Деньги лежат в банке и достаются подрядчику только после передачи готового дома. Если продавец предлагает платить напрямую либо через предварительный договор, риски ложатся на покупателя целиком», — предупредил депутат.
При рассрочке следует помнить о статье 488 Гражданского кодекса Российской Федерации: по умолчанию дом до полной оплаты находится в залоге у продавца, разъяснил парламентарий. «Просрочка платежей дает ему право потребовать возврата имущества, поэтому график выплат, размер неустойки и порядок регистрации права собственности нужно изучить до подписания, включая мелкий шрифт», — отметил Гаврилов.
Мошеннические вариации схемы тоже встречаются: старую квартиру просят передать либо продать до оформления нового дома, после чего компания исчезает или уходит в банкротство, рассказал депутат. «Признаки риска включают требование доверенности на продажу жилья, отказ показать проектную документацию и разрешение на строительство, договор с фирмой, зарегистрированной пару месяцев назад. Проверить продавца можно бесплатно через сервисы налоговой службы и картотеку арбитражных дел. Осторожность на этом этапе сохранит и старую квартиру, и деньги», — заключил он.