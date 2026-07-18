В ГД предупредили о рисках покупки дома в трейд-ин с рассрочкой 0%

Первое, на что стоит смотреть, это оценка старого жилья, указал он. «Квартиру в зачет принимают с дисконтом, который на практике достигает 10 и даже 15 процентов от рыночной цены. Покупатель фактически оплачивает этой скидкой само удобство схемы. Второй момент связан с рассрочкой. Бесплатных денег на рынке недвижимости не бывает, поэтому нулевая ставка почти всегда компенсирована завышенной ценой дома. Полезно запросить прайс при полной оплате сразу и сравнить цифры», — пояснил он.