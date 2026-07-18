«Самокат»: спрос в РФ на безалкогольное крафтовое пиво вырос в 18 раз на ЧМ-2026

По данным ретейлера, среди снеков лидерами по темпам роста стали орехи (+43%), при этом продажи вкусового арахиса выросли в 6,7 раза, мясных снеков — на 177%, попкорна для СВЧ — на 176%, а кукурузных чипсов (начос) — в два раза. Заметно вырос и спрос на сухари и гренки (+21%), а также на соленые снеки (+22%): в эту категорию входят претцели, сырокопченые сырные закуски, колбаски и другие снеки, которые пользователи чаще добавляли в заказы во время матчей.