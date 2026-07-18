«Самокат»: спрос в РФ на безалкогольное крафтовое пиво вырос в 18 раз на ЧМ-2026

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на безалкогольное крафтовое пиво вырос в период Чемпионата мира по футболу 2026 года в 18 раз относительно аналогичного периода 2025 года, поделился с ТАСС данными онлайн-ретейлер «Самокат».
«Самую заметную динамику среди напитков показали безалкогольные альтернативы: спрос на безалкогольное крафтовое пиво вырос в 18 раз. Период сравнения: 11 июня — 13 июля 2026 года и 11 июня — 13 июля 2025 года», — сказано в тексте.
Кроме того, почти в 6 раз повысился спрос на безалкогольное импортное пиво, в 6,2 раза — на безалкогольное вино. В целом заказы безалкогольного пива увеличились на 87%, газированных напитков — на 17%, рассказали аналитики.
По данным ретейлера, среди снеков лидерами по темпам роста стали орехи (+43%), при этом продажи вкусового арахиса выросли в 6,7 раза, мясных снеков — на 177%, попкорна для СВЧ — на 176%, а кукурузных чипсов (начос) — в два раза. Заметно вырос и спрос на сухари и гренки (+21%), а также на соленые снеки (+22%): в эту категорию входят претцели, сырокопченые сырные закуски, колбаски и другие снеки, которые пользователи чаще добавляли в заказы во время матчей.
Рост спроса затронул не только классические форматы перекусов. Во время Чемпионата мира пользователи также чаще добавляли в заказы продукты для приготовления домашних закусок: например, продажи плавленых сыров выросли на 32%, варено-копченых колбас — на 22%, твердых сыров — на 7%, рассказали в «Самокате».