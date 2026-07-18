Во Flowwow рассказали, какие цветы из Ирана шли на российский рынок

Ранее Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в Россию. В ведомстве пояснили, что в 2026 году объем поставок из Ирана значительно превысил показатели аналогичного периода 2025 года. В то время как в фитосанитарных сертификатах в качестве места происхождения продукции указан Иран, по внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что прежде ввозилась из Армении.