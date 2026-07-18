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Во Flowwow рассказали, какие цветы из Ирана шли на российский рынок

Россия, как правило, закупала у исламской республики хризантемы или растения в горшках.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Доля иранских цветов на российском рынке на протяжении последних нескольких лет не превышает 0,5%, сообщил ТАСС менеджер по развитию бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow Александр Венников.

«На протяжении последних нескольких лет доля цветов из Ирана на российском рынке не превышала 0,5%», — сказал Венников.

Он отметил, что, как правило, Россия закупала у Ирана хризантемы или растения в горшках.

«В целом цветы из этой страны не пользуются популярностью: качество ниже, чем у других поставщиков, а оплату проводить сложнее из-за санкций в отношении Ирана», — добавил эксперт.

Ранее Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в Россию. В ведомстве пояснили, что в 2026 году объем поставок из Ирана значительно превысил показатели аналогичного периода 2025 года. В то время как в фитосанитарных сертификатах в качестве места происхождения продукции указан Иран, по внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что прежде ввозилась из Армении.

С 22 мая 2026 года запрещен ввоз в Россию срезанных цветов, местом отправления и происхождения которых является Армения.

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