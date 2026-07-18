В «Туту» рассказали, в какое время авиабилеты в Аргентину дешевле всего

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Авиабилеты в Аргентину дешевле всего в 2026 году обойдутся осенью и в конце года — с октября по декабрь. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту».
«Прямых рейсов между Россией и Аргентиной нет, добраться можно со стыковками — например, через Стамбул, Доху или Аддис-Абебу. Время в пути составит от 22 часов в одну сторону. В этом году дешевле всего улететь в Аргентину осенью и ближе к концу года: по данным поиска “Туту”, на даты октября, ноября и декабря составные маршруты из отдельных билетов доступны от 73−82 тыс. рублей в одну сторону», — говорится в сообщении.
Билеты туда-обратно на сентябрь начинаются примерно от 164 тыс. рублей, самые доступные варианты одним билетом — со стыковкой в Стамбуле или Аддис-Абебе, цены на них начинаются от 168,5 тыс. рублей. При этом в сентябре выгоднее лететь ближе к середине месяца, к концу цены на те же маршруты вырастают на несколько тысяч рублей, отметили в «Туту».
Также в сервисе отметили, что дополнительно сэкономить можно, поехав через Армению. Перелет туда-обратно Ереван — Буэнос-Айрес в середине сентября стоит от 125 тыс. рублей, что примерно на 40 тыс. дешевле, чем из Москвы. Добраться до столицы Армении при этом можно от 12 тыс. рублей в одну сторону.
Самым популярным направлением в Аргентине в 2025 и 2026 годах стал Буэнос-Айрес. Также в часто посещаемые маршруты вошли Пуэрто-Игуасу, откуда начинаются маршруты к водопадам Игуасу, и города Патагонии — Ушуая, Эль-Калафате и Сан-Карлос-де-Барилоче.
«Передвигаться внутри страны удобнее всего самолетом: минимальная стоимость заказа на рейс из Буэнос-Айреса в Сан-Карлос-де-Барилоче в этом году составила 8,3 тыс. рублей, в Ушуаю — 19,9 тыс., в Пуэрто-Игуасу — 21,9 тыс., в Эль-Калафате — 28 тыс. рублей», — добавили в «Туту».