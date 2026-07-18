В «Туту» рассказали, в какое время авиабилеты в Аргентину дешевле всего

«Прямых рейсов между Россией и Аргентиной нет, добраться можно со стыковками — например, через Стамбул, Доху или Аддис-Абебу. Время в пути составит от 22 часов в одну сторону. В этом году дешевле всего улететь в Аргентину осенью и ближе к концу года: по данным поиска “Туту”, на даты октября, ноября и декабря составные маршруты из отдельных билетов доступны от 73−82 тыс. рублей в одну сторону», — говорится в сообщении.