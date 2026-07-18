В Магнитогорске начали строить новый терминал внутренних воздушных линий аэропорта

Во втором по величине городе Челябинской области — Магнитогорске — заложили первый камень в основание нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта. Новый терминал займёт площадь 6,1 тысячи квадратных метров и сможет обслуживать до 200 пассажиров в час — вдвое больше, чем сейчас.