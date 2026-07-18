В Магнитогорске начали строить новый терминал внутренних воздушных линий аэропорта

В новом терминале разместятся 10 стоек регистрации, три выхода на посадку, два телетрапа, современная зона выдачи багажа и полный комплекс сервисов для пассажиров.
Проект также включает строительство привокзальной площади, инженерной инфраструктуры, аванперрона, очистных сооружений, трансформаторных подстанций, котельной и резервных источников электроснабжения. Завершить строительство планируется в 2029 году, в год, когда Магнитогорск будет праздновать свой 100-й день рождения.
В торжественной церемонии старта важного для города строительства приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров П АО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич и глава Магнитогорска Сергей Бердников.
В 2025 году аэропорт Магнитогорска обслужил 279 тысяч пассажиров. Из него ежедневно выполняется от трёх до пяти рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минводы.
Как отметил в формате видеоконференцсвязи министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, для повышения пропускной способности улучшается действующая аэродромная инфраструктура. Уже введены в эксплуатацию обновлённые взлётно-посадочная полоса, рулёжная дорожка и стоянки воздушных судов.
После ввода нового терминала действующее здание аэровокзала площадью 3,3 тысячи квадратных метров планируется использовать для обслуживания международных рейсов. Проект включён в перечень приоритетных проектов Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.
Напомним, прямые авиарейсы в Москву из Магнитогорска запустили весной.