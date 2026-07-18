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В аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами. Это связано с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила пресс-служба Росавиации.

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами. Это связано с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила пресс-служба Росавиации.

В ночь на 18 июля частичные ограничения также вводились в Домодедово, они действовали около трех часов. Жуковский полностью приостанавливал работу более чем на час.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, ночью в сторону города летело более 370 БПЛА. Большая часть была сбита на дальних подступах. Над Подмосковьем было сбито 48 беспилотников, сообщал губернатор Андрей Воробьев.

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