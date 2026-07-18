Бензин на курортах Кубани: лимиты на АИ‑92 и АИ‑95 и очереди на АЗС

Где действуют самые жёсткие лимиты.
Наиболее напряжённая ситуация — на трассе М‑4 «Дон» и в узловых точках перед морем. В районе Краснодара и Горячего Ключа самые большие очереди и на большинстве АЗС введены ограничения: бензин отпускают только в бак и по строго установленному объёму, чаще всего от 30 до 50 литров на автомобиль. Продажа топлива в канистры запрещена практически повсеместно, а очереди на популярных сетевых заправках могут растягиваться на 40 минут и дольше.
В некоторых курортных городах часть станций работает только по топливным картам или заправляет в основном спецтранспорт. Где‑то АИ‑92 есть, а АИ‑95 в дефиците, где‑то можно купить только дизель. Водителям приходится либо искать альтернативные АЗС в соседних районах, либо дозаправляться по пути, не дожидаясь, пока стрелка упадёт к нулю.
Где ситуация с топливом полегче.
Относительно спокойнее обстановка в крупных курортных центрах, где много заправок разных сетей. Там АИ‑92 и АИ‑95 в наличии на большинстве АЗС, часто доступен и дизель, а местами — АИ‑100 и газ. Однако и здесь собственники вводят лимиты по литражу.
Для водителей это означает, что шанс «встать» без бензина невелик, но придётся мириться с лимитами и потраченным временем: в разгар сезона очереди есть даже внутри курортных городов, особенно на выездах и рядом с крупными развязками.
Сколько стоят АИ‑92 и АИ‑95.
Несмотря на дефицит и ограничения по объёму, ценники на крупных сетевых АЗС остаются относительно стабильными. В среднем по побережью АИ‑92 стоит около 65−66 рублей за литр, АИ‑95 — примерно 70−71 рубль. Дизельное топливо продают в диапазоне примерно 75−77 рублей за литр. Для водителя итоговая стоимость заправки сегодня упирается не столько в цену за литр, сколько в то, удастся ли залить нужный объём с первого раза или придётся заезжать на АЗС несколько раз по дороге.