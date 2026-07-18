Бензин на курортах Кубани: лимиты на АИ‑92 и АИ‑95 и очереди на АЗС

Тем, кто собирается на курорты Кубани на машине, сейчас приходится планировать не только маршрут, но и каждую заправку. На популярных направлениях и в курортных городах действуют лимиты на отпуск топлива, очереди на АЗС и запреты на залив в канистры. При этом цены на АИ‑92 и АИ‑95 в целом остаются в одном коридоре, но залить полный бак за раз получается далеко не везде.