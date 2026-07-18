Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 июля

По состоянию на 18 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 470,53 тенге; евро — 539,07 тенге; российский рубль — 5,97 тенге; китайский юань — 69,38 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана.
Курс доллара:
468 тенге на покупку, 475 тенге на продажу.
Курс евро:
535 тенге на покупку, 545 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,72 тенге на покупку, 5,92 тенге на продажу.
Алматы.
Курс доллара:
471,29 тенге на покупку, 473,51 тенге на продажу.
Курс евро:
537,64 тенге на покупку, 542,97 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,67 тенге на покупку, 5,81 тенге на продажу.