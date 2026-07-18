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В Геленджике на 8 АЗС действует лимит топлива

8 АЗС работают в Геленджике с лимитом 30 литров.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба администрации Геленджика опубликовала данные о работе автозаправочных станций на утро 18 июля 2026 года. По состоянию на 8:45 в городе функционируют 8 АЗС. На всех действуют ограничения: топливо отпускается только в баки автомобилей, не более 30 литров на одну машину. Заправка канистр и других ёмкостей запрещена.

На АЗС «Роснефть» в микрорайоне Черёмушки («Велес») в свободной продаже есть АИ-92 и П95, АИ-95 и дизельное топливо отпускаются только по топливным картам. На «Лукойле» по улице Островского поставка топлива ожидается. На «Газпромнефти» на объездной М-4 «Дон» есть АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

На «Лукойле» в селе Архипо-Осиповка все виды топлива отпускаются ориентировочно до 13:00.

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