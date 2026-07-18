Кубань показала худшую динамику ввода жилья в РФ

При этом в самой кубанской столице ситуация выглядит иначе. За январь-июнь 2026 года застройщики вывели на рынок Краснодара 708 тыс. кв. м жилья. Для сравнения: за тот же период 2025 года этот показатель составлял 520 тыс. кв. м, что означает прирост на 36%.