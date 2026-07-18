Гальваническое производство запустили на Иркутском авиазаводе

IrkutskMedia, 18 июля. Пуско-наладочные работы завершили на новом гальваническом производстве Иркутского авиазавода. Ранее некоторые крупногабаритные детали МС-21 приходилось перевозить для обработки на предприятия в других городах. Новое оборудование позволяет наносить покрытия на алюминиевые и титановые запчасти непосредственно на заводе.
Как сообщили в тг-канале (18+) ПАО «ОАК», технологический процесс автоматизирован полностью. Оператор контролирует производство из специального помещения. Для каждой детали автоматически формируется протокол с детально задокументированными параметрами обработки. Ранее подобный контроль осуществлялся вручную. Управляющий директор ПАО «Яковлев» Василий Прутковский сообщил, что ввод в строй новой гальваники является продолжением работы по техническому переоснащению завода.
Цех соответствует нормам экологии и охраны труда. Вредные пары собираются специальными сдвижными укрытиями и поступают по воздуховодам в скрубберы — аппараты для очистки газовоздушных сред от вредных примесей. Газоанализаторы предупреждают о повышении концентрации вредных веществ и дают сигнал на увеличение мощности вытяжных вентиляторов. Сдвижные поддоны собирают остатки химического раствора и направляют их по сливным трубопроводам на очистные сооружения.
По словам генерального директора ИАЗ Андрея Сойнова, завод постепенно наращивает мощности для выхода на заданные темпы выпуска самолетов различных типов. Данный этап позволит обеспечить выполнение программы выпуска самолетов МС-21.
Ранее агентство сообщало, что Иркутский авиазавод интегрирует импортозамещенное IT-решение ПАО «ОАК» с целью цифрового управления процессами разработки авиатехники. Технология вошла в топ-10 флагманских проектов ИЦК. Разработка дает возможность цифровизировать контроль за всеми этапами производства.