От поля до ткани: в Туркестанской области создают крупнейший хлопковый кластер

Туркестанская область остается главным хлопководческим регионом Казахстана. Развитие полного производственного цикла — от выращивания сырья до выпуска готовых тканей — позволяет создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, расширять экспорт и снижать зависимость от продажи необработанного сырья. Одновременно внедрение капельного орошения и искусственного интеллекта делает сельское хозяйство более устойчивым в условиях дефицита воды и изменения климата.