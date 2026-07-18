От поля до ткани: в Туркестанской области создают крупнейший хлопковый кластер

Главными темами стали государственная поддержка, внедрение водосберегающих технологий, развитие переработки и цифровизация агропромышленного комплекса, передает DKNews.kz.
Особое внимание министр уделил первому в Казахстане хлопково-текстильному кластеру полного цикла, который должен стать одним из крупнейших проектов отрасли.
Государственная поддержка должна работать на развитие отрасли.
Во время встречи с сельхозтоваропроизводителями Айдарбек Сапаров подчеркнул, что меры государственной поддержки должны приносить ощутимый результат для экономики.
«По поручению Главы государства аграриям предоставляется широкий спектр инструментов поддержки. Эти меры должны показывать эффект для экономики страны, способствовать росту производства, дальнейшему развитию отрасли», — отметил Айдарбек Сапаров.
По словам министра, сельхозпроизводители Туркестанской области активно используют действующие программы финансирования.
Так, по программе «Кең дала» в регионе:
- одобрено 1 327 заявок;
- объем финансирования составил 31,7 млрд тенге.
По программе льготного лизинга уже заключены договоры на поставку 625 единиц сельскохозяйственной техники.
Туркестанская область сохраняет лидерство в растениеводстве.
В 2026 году общая посевная площадь сельхозкультур в регионе достигла 917 тысяч гектаров.
Область остается одним из крупнейших аграрных регионов Казахстана и занимает лидирующие позиции по выращиванию:
- хлопчатника;
- овощей;
- бахчевых культур.
Отдельно министр остановился на развитии животноводства. Он напомнил, что Комплексный план развития отрасли предусматривает льготное финансирование на всех этапах производства.
Продолжается реализация государственных программ:
- «Игілік»;
- «Береке»;
- «Жайлау».
Первый хлопково-текстильный кластер полного цикла.
В рамках поездки министр посетил предприятие ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс» — первый в Казахстане хлопково-текстильный кластер полного цикла.
Стоимость проекта составляет 146,8 млрд тенге.
В нынешнем году хлопчатник здесь выращивается на площади 50 тысяч гектаров с использованием технологии капельного орошения, что позволяет экономнее расходовать воду и повышать урожайность.
Искусственный интеллект помогает выращивать хлопок.
На предприятии уже внедрены современные цифровые технологии с использованием искусственного интеллекта.
ИИ используется для:
- управления производственными процессами;
- мониторинга посевных площадей;
- контроля водопользования;
- оценки влажности почвы;
- наблюдения за состоянием посевов.
Комплекс также располагает современными складскими мощностями для хранения продукции.
Безотходное производство и экспорт.
Проект построен по принципу глубокой переработки сырья.
Полученное хлопковое волокно будет использоваться для производства нитей и тканей непосредственно в Туркестане, а часть готовой продукции планируется экспортировать на рынки Европы и Китая.
Побочные продукты переработки направят на производство кормов для сельскохозяйственных животных.
Сейчас продолжается строительство двух хлопкоперерабатывающих заводов общей мощностью 180 тысяч тонн хлопка-сырца в год.
Урожайность отечественного хлопка продолжает расти.
Министр также посетил крестьянское хозяйство «Датка» в Сауранском районе.
Здесь реализуется проект по выращиванию отечественных сортов хлопчатника с применением капельного орошения.
Основные показатели проекта:
- площадь — 250 гектаров;
- инвестиции — 500 млн тенге;
- урожайность выросла с 35 ц/га в 2024 году до 50 ц/га в 2025 году;
- в 2026 году хозяйство рассчитывает получить 60 ц/га.
Рост урожайности стал возможен благодаря внедрению современных агротехнологий и эффективному использованию водных ресурсов.
Почему это важно.
Туркестанская область остается главным хлопководческим регионом Казахстана. Развитие полного производственного цикла — от выращивания сырья до выпуска готовых тканей — позволяет создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью, расширять экспорт и снижать зависимость от продажи необработанного сырья. Одновременно внедрение капельного орошения и искусственного интеллекта делает сельское хозяйство более устойчивым в условиях дефицита воды и изменения климата.