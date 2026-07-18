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Власти Новосибирска пояснили, будут ли вводить ограничения на АЗС

В правительстве заявили, что ситуация с топливом находится под постоянным контролем.

Источник: Om1 Новосибирск

Власти Новосибирской области на данный момент не приняли решение об ужесточении действующих ограничений на отпуск бензина. Об этом НГС сообщили в региональном правительстве.

«Ситуация на топливном рынке находится на постоянном контроле, и дальнейшие решения о возможном ужесточении существующих ограничений будут приниматься исключительно на основе анализа текущей обстановки и с учетом потребностей всех категорий потребителей», — сообщили изданию в приемной заместителя губернатора Олега Клемешова.

В настоящее время для обеспечения стабильной ситуации на рынке уже действует ряд мер. Так, при одной транзакции на АЗС можно приобрести не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива.

Для транспорта экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта предусмотрен приоритетный порядок отпуска топлива. На автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» для этих категорий организованы специальные временные окна для заправки — с 03:00 до 05:00 и с 12:00 до 15:00.