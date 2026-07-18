Ровно половина работников в Беларуси зарабатывает меньше этой суммы

В Национальном статистическом комитете озвучили сумму, меньше которой зарабатывают ровно половина белорусов.
Речь идет о медианной зарплате, меньше которой получает половина работников в Беларуси. Но и больше нее получает вторая половина работающих людей в стране.
Эту сумму подсчитывают дважды в год, в ноябре и мае. В итоге в мае 2026 года размер медианной составил 2314,9 белорусского рубля.
К слову, в ноябре 2025 года медианная зарплата в Беларуси составила 2081,7 рубля.
Для расчета медианной зарплаты учитываются данные по юрлицам всех форм собственности, кроме юрлиц без ведомственного подчинения со средним числом работников за предыдущий месяц менее 50 человек (если это не участники холдингов).
А ранее Белстат раскрыл среднюю зарплату в Беларуси, она была в мае 3003,5 рубля.
Еще мы писали, что надбавки выросли в одной из бюджетных сфер Беларуси с 155% до 200% оклада.
Между тем Минобразования отреагировало на предложение выйти из БРСМ за 2250 рублей.