Как купить хороший арбуз до начала сезона

Среди них — внешний вид арбузного хвостика. Некоторые считают, что его сухость — показатель спелости. «Но хвостики нередко обламываются при перевозке», — предупреждают специалисты. Надежнее проверить по старинке, постучав по плоду: если звук звонкий, больше шансов, что арбуз уже поспел. Также оцените внешний вид ягоды: ее корка должна быть твердой, без трещин и пятен.