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Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка

На Ирбитский молокозавод сократили поставки сырья.

Источник: Комсомольская правда

Из-за сильного паводка в Свердловской области фермеры сократили поставки молока на Ирбитский молочный завод. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия.

Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать 597 коров из одного из филиалов агрофирмы «Ирбитской». Всех животных разместили на других фермах.

При этом, как пишет ЕАН, сам молочный завод работает в обычном режиме, так как подтопления территории предприятия не фиксируется.

Воды начала медленно уходить из Ирбита, однако в ближайшие дни дожди в Свердловской области продолжатся. Поэтому ситуация пока не стабилизировалась.