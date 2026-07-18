Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка

Из-за сильного паводка в Свердловской области фермеры сократили поставки молока на Ирбитский молочный завод. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия.
Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать 597 коров из одного из филиалов агрофирмы «Ирбитской». Всех животных разместили на других фермах.
При этом, как пишет ЕАН, сам молочный завод работает в обычном режиме, так как подтопления территории предприятия не фиксируется.
Воды начала медленно уходить из Ирбита, однако в ближайшие дни дожди в Свердловской области продолжатся. Поэтому ситуация пока не стабилизировалась.