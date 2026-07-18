Аграрии Беларуси отчитались о первом миллионе тонн зерна

Стало известно, что уже заготовлено 1,026 млн тонн зерна. Убрано двенадцать процентов площадей зерновых и зернобобовых культур. Это без учета кукурузы, гречихи и проса.
Кстати, и средняя урожайность экспертами оценивается в 42,5 ц/га, что тоже выше прошлогодней на 3,8 ц/га.
Получены данные по всем шести регионам страны. В Минской области намолочено 281 тысяча тонн, Брестской — 238 тысяч тонн, Гродненской — 219 тысяч тонн, Гомельской — 140 тысяч тонн, Могилевской — 93 тысячи тонн, а в Витебской области пока 55 тысяч тонн, передают новостные порталы.