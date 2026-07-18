Аграрии Беларуси отчитались о первом миллионе тонн зерна

Получены данные по всем шести регионам страны. В Минской области намолочено 281 тысяча тонн, Брестской — 238 тысяч тонн, Гродненской — 219 тысяч тонн, Гомельской — 140 тысяч тонн, Могилевской — 93 тысячи тонн, а в Витебской области пока 55 тысяч тонн, передают новостные порталы.